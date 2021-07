Популярная соцсеть Instagram тестирует новую функцию, которая похожа на Super Follows в конкурентной Twitter.

Новинку обнаружил программист Алессандро Палуцци, и она получила название Эксклюзивные истории.

Функция позволяет публиковать эксклюзивный контент в своих Stories в Instagram, доступный только подписчикам.

Судя по скриншотам, которыми поделился Палуцци, эксклюзивные истории выделяются в ленте фиолетовым тегом — точно так же, как и Stories для близких друзей окрашиваются зеленым. При нажатии на эксклюзивную историю программа сообщит, что ее могут посмотреть только подписчики.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members ????

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021