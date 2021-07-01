Популярная соцсеть Instagram тестирует новую функцию, которая похожа на Super Follows в конкурентной Twitter.

Новинку обнаружил программист Алессандро Палуцци, и она получила название Эксклюзивные истории.

Функция позволяет публиковать эксклюзивный контент в своих Stories в Instagram, доступный только подписчикам.

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Судя по скриншотам, которыми поделился Палуцци, эксклюзивные истории выделяются в ленте фиолетовым тегом — точно так же, как и Stories для близких друзей окрашиваются зеленым. При нажатии на эксклюзивную историю программа сообщит, что ее могут посмотреть только подписчики.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members ???? ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

Само нововведение находится на ранней стадии разработки, и представители Instagram не делятся дополнительной информацией. Ранее глава Instagram Адам Моссери уже рассматривал возможность платных подписок внутри соцсети.

Глобальные изменения в Instagram

Глава Instagram Адам Моссери сообщил, что вскоре видео в Instagram будут отображаться в полноэкранном режиме в новостных лентах пользователей. Таким образом соцсеть станет полноценным конкурентом TikTok и YouTube, которые захватили рынок видеоконтента.

По словам Адама Моссери, изменения коснутся и сообщений, но детали он предпочел не раскрывать.