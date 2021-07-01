Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Instagram станет платным: в соцсети нашли скрытую функцию

Instagram в смартфоне

Популярная соцсеть Instagram тестирует новую функцию, которая похожа на Super Follows в конкурентной Twitter.

Новинку обнаружил программист Алессандро Палуцци, и она получила название Эксклюзивные истории.

Функция позволяет публиковать эксклюзивный контент в своих Stories в Instagram, доступный только подписчикам.

Читайте
Как скрыть лайки в Instagram

Судя по скриншотам, которыми поделился Палуцци, эксклюзивные истории выделяются в ленте фиолетовым тегом — точно так же, как и Stories для близких друзей окрашиваются зеленым. При нажатии на эксклюзивную историю программа сообщит, что ее могут посмотреть только подписчики.

Само нововведение находится на ранней стадии разработки, и представители Instagram не делятся дополнительной информацией. Ранее глава Instagram Адам Моссери уже рассматривал возможность платных подписок внутри соцсети.

Глобальные изменения в Instagram

Глава Instagram Адам Моссери сообщил, что вскоре видео в Instagram будут отображаться в полноэкранном режиме в новостных лентах пользователей. Таким образом соцсеть станет полноценным конкурентом TikTok и YouTube, которые захватили рынок видеоконтента.

По словам Адама Моссери, изменения коснутся и сообщений, но детали он предпочел не раскрывать.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка