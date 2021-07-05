Джефф Безос в понедельник, 5 июля, покидает должность генерального директора основанной им в 1994 году компании Amazon. Полномочия переходят Эндрю Джесси, который руководил компанией Amazon Web Services.

Безос при этом останется председателем правления.

Напомним, Безос основал компанию Amazon в июле 1994 года в качестве интернет-площадки по продаже книг. Сейчас компания является одним из крупнейших мировых игроков на рынке электронной коммерции. Безос занимает первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии журнала Forbes. Издание оценивает его состояние в $201,8 млрд.

Ранее миллиардер объяснил, что хочет уделять больше времени другим проектам, в том числе аэрокосмической компании Blue Origin.

В июне он заявил, что станет первым миллиардером, который полетит в космос. Полет состоится 20 июля.

New Shepard проведет в космосе 11 минут и поднимется на 100 км над землей. Вместе с Безосом полетят 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также его брат Марк и победитель онлайн-аукциона.