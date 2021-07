В сеть просочились новые подробности о GTA 6 от инсайдеров. Игра выйдет не раньше 2024 года, а события развернутся в обновленном Вайс-Сити.

Сразу несколько инсайдеров поделились почти идентичной информацией о будущей GTA 6.

Детальная информация о GTA 6 всплыла в YouTube-ролике от инсайдера Тома Хендерсона. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал аналогичные слухи о будущей игре, что увеличило шансы на правдивость.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I’ve heard

— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021