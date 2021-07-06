В сеть просочились новые подробности о GTA 6 от инсайдеров. Игра выйдет не раньше 2024 года, а события развернутся в обновленном Вайс-Сити.
Сразу несколько инсайдеров поделились почти идентичной информацией о будущей GTA 6.
Детальная информация о GTA 6 всплыла в YouTube-ролике от инсайдера Тома Хендерсона. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал аналогичные слухи о будущей игре, что увеличило шансы на правдивость.
Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I’ve heard
— Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021
Главные слухи о GTA VI:
- События игры будут разворачиваться в Вайс-Сити. Это не самая большая карта в серии, но город предстанет перед пользователями в современности, а будущие дополнения к игре также увеличат свободу действий.
- Как и в GTA V, в игре будет несколько главных героев, и одним из них станет женщина, что впервые для серии. Особенностью главной героини будут хакерские атаки и взломы.
- Игра находится на ранних стадиях разработки, и раньше 2024 года ее выхода ожидать не стоит. Основные причины этого заключаются в прибыльности GTA 5 для разработчика Rockstar.
- Криптовалюта будет играть некоторую роль в игре, но информации об этом практически нет.
GTA (Grand Theft Auto) — популярная серия видеоигр, действия в которых происходят на территории США, в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити. В серии игр есть обширные открытые миры, где игрок может следовать по сюжету с помощью прохождения миссий, так и самостоятельно находить для себя интересные места и задания.