В сеть просочились новые подробности о GTA 6 от инсайдеров. Игра выйдет не раньше 2024 года, а события развернутся в обновленном Вайс-Сити.

Сразу несколько инсайдеров поделились почти идентичной информацией о будущей GTA 6.

Детальная информация о GTA 6 всплыла в YouTube-ролике от инсайдера Тома Хендерсона. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал аналогичные слухи о будущей игре, что увеличило шансы на правдивость.

Idk why everyone thinks that I said GTA VI was coming in 2023. Everything Tom Henderson has said about the game matches up with what I’ve heard — Jason Schreier (@jasonschreier) July 4, 2021

Главные слухи о GTA VI:

События игры будут разворачиваться в Вайс-Сити. Это не самая большая карта в серии, но город предстанет перед пользователями в современности, а будущие дополнения к игре также увеличат свободу действий. Как и в GTA V, в игре будет несколько главных героев, и одним из них станет женщина, что впервые для серии. Особенностью главной героини будут хакерские атаки и взломы. Игра находится на ранних стадиях разработки, и раньше 2024 года ее выхода ожидать не стоит. Основные причины этого заключаются в прибыльности GTA 5 для разработчика Rockstar. Криптовалюта будет играть некоторую роль в игре, но информации об этом практически нет.

GTA (Grand Theft Auto) — популярная серия видеоигр, действия в которых происходят на территории США, в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити. В серии игр есть обширные открытые миры, где игрок может следовать по сюжету с помощью прохождения миссий, так и самостоятельно находить для себя интересные места и задания.