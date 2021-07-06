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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

В сеть слили подробности о GTA 6: дата выхода, локация, главные герои

Геймер за компьютером

В сеть просочились новые подробности о GTA 6 от инсайдеров. Игра выйдет не раньше 2024 года, а события развернутся в обновленном Вайс-Сити.

Сразу несколько инсайдеров поделились почти идентичной информацией о будущей GTA 6.

Детальная информация о GTA 6 всплыла в YouTube-ролике от инсайдера Тома Хендерсона. После этого журналист Bloomberg Джейсон Шрайер рассказал аналогичные слухи о будущей игре, что увеличило шансы на правдивость.

Главные слухи о GTA VI:

  1. События игры будут разворачиваться в Вайс-Сити. Это не самая большая карта в серии, но город предстанет перед пользователями в современности, а будущие дополнения к игре также увеличат свободу действий.
  2. Как и в GTA V, в игре будет несколько главных героев, и одним из них станет женщина, что впервые для серии. Особенностью главной героини будут хакерские атаки и взломы.
  3. Игра находится на ранних стадиях разработки, и раньше 2024 года ее выхода ожидать не стоит. Основные причины этого заключаются в прибыльности GTA 5 для разработчика Rockstar. 
  4. Криптовалюта будет играть некоторую роль в игре, но информации об этом практически нет.

GTA (Grand Theft Auto) — популярная серия видеоигр, действия в которых происходят на территории США, в вымышленных городах Либерти-Сити и Вайс-Сити. В серии игр есть обширные открытые миры, где игрок может следовать по сюжету с помощью прохождения миссий, так и самостоятельно находить для себя интересные места и задания.

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Источник: Forbes

Фото: Unsplash

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