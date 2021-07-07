Топ-3 способа увеличить трафик на сайт

Вот бы такой трафик на сайт, как на городских дорогах в час пик. Только равномерно и без пробок, загруженные трассы расположены в удобном для водителей месте.

Так и seo-оптимизированный сайт находится в поисковой выдаче в первой десятке, где пользователи активны, и получает много трафика. Как за популярностью качественных трасс стоит труд дорожных служб, так и рост трафика достигается постоянной работой над веб-страницами.

Рассмотрим четыре основных способа, как увеличить число активных посетителей на сайте.

SEO-продвижение

Этот основной способ получить больше посетителей на сайт предполагает такие работы:

проведение всесторонней аналитики с помощью профессиональных инструментов;

отслеживание изменчивых алгоритмов поисковых систем. Элементы веб-страниц регулярно изменяют в соответствии с результатами тестов;

исправление технических ошибок сайта;

прописывание мета-тегов, заголовков;

оптимизация изображений – их вес, размер, добавление атрибута alt;

наполнение веб-страницы полезными и интересными текстами с использованием ключевых слов и другое.

Раскрутка сайта подразумевает знания и опыт во всех этих направлениях, освоить которые владельцу бизнеса или блогеру не хватает времени и возможностей. Большинство предпринимателей и частных лиц заказывают услуги по SEO-продвижению у профессионалов.

Успешные результаты оптимизации веб-страниц видны на примере кейсов компании Star Marketing, размещенных на их официальном сайте. Уровень клиентов и качество завершенных проектов подтверждает, что эти специалисты за 11 лет работы по Киеву, Одессе и всей Украине обрели опыт быстрой раскрутки сайтов.

Создавать интересный контент для потенциальных клиентов

Пользователь скорее закажет товар там, где он нашел ответы на свои вопросы, почувствовал к себе интерес или встретил авторитетное мнение.

Создавать текстовый контент для своей аудитории помогут 3 шага:

Внешние ссылки

На авторитетных онлайн-площадках публикуют статью на тему, связанную с деятельностью компании, где размещают ссылку на свой сайт. Посетители переходят по ней и становятся подписчиками блога, покупателями в интернет-магазине или заказчиками услуг компании.

Чтобы увеличить посещаемость сайта, определяют, откуда приходит трафик, его путь и где он теряется. Проводят всесторонние работы по оптимизации веб-страниц, контента и ссылок. Для быстрого и стабильного результата обращаются к профессионалам по SEO-продвижению.

Продвижение в соцсетях

Набирая популярность в Facebook, Instagram, аккаунты направляют аудиторию на сайт. На страницах интернет-магазина или блога размещают кнопки Поделиться в соцсетях. Так клиенты становятся “рекламными агентами” и привлекают трафик на первоисточник через свои аккаунты.

Платная реклама

Это возможность познакомить широкую аудиторию с брендом, сайтом или определенным продуктом. Способы привлечь клиентов: