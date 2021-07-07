Операционную систему Windows 11 сравнили с Windows 10 в тестах на производительность.

Официальный выход Windows 11 запланирован на 20 октября 2021 года. Компания Microsoft на протяжении нескольких лет сообщала о преимуществах будущей ОС, среди которых упрощенная навигация, улучшенная защита и увеличенная скорость работы.

Эксперты из CNET решили оценить скорость работы Windows 11 и сравнить с показателями Windows 10.

Для тестирования взяли свежую версию ОС — Insider Preview, которая имеет кучу ошибок и далека от финальной версии.

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Windows 11 установили на новый бюджетный ноутбук Surface Laptop Go от Microsoft, а также на старый игровой ноутбук Alienware Area-51m.

Обе ОС прошли сразу три разных теста на двух ноутбуках, и результаты не заставили себя ждать. Оказалось, что Windows 11 работает на уровне Windows 10 — обе системы показали практически идентичные результаты. Для обычного пользователя разница в скорости работы будет минимальной. Стоит учесть, что новая ОС еще находится на стадии разработки, и на момент выхода результаты могут отличаться.

Системные требования Windows 11

Компания Microsoft потратила 6 лет на разработку Windows 11, но пользователи остались недовольны системными требованиями будущей ОС.

Для работы Windows 11 необходимы мощные компьютеры, в отличие от Windows 8 и Windows 10, которые хорошо работают даже на старых устройствах.

По словам пользователей, переход на новую ОС заставит их обновить свои компьютеры и ноутбуки.

Источник: CNET