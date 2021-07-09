Microsoft раздает премиальные выплаты в $1,5 тыс. сотрудникам по всему миру. Таким образом компания награждает их за непростую работу в период пандемии.

— В знак нашей признательности за то, что мы объединились как единая корпорация Microsoft в этот сложный год, мы с гордостью отмечаем наших сотрудников единовременным денежным подарком, — сказал представитель компании.

И хотя компания не входит в список самых больших корпораций, количество ее сотрудников насчитывает около 150 тыс. человек. Награду получат все сотрудники ниже уровня корпоративного вице-президента. А вот сотрудники дочерних компаний LinkedIn, GitHub и ZeniMax на денежное вознаграждение могут не надеяться.

По оценкам экспертов, Microsoft выплатит около $200 млн примерно 130 тыс. сотрудников. Однако для Microsoft это мизерная сумма — за 2020 год корпорация заработала $53 млрд.

Бонусы сотрудникам от Facebook и Walmart

Не только Microsoft радует своих сотрудников денежными бонусами — так же поступила и компания Walmart, выплатившая $388 млн за неизменную приверженность клиентам во время пандемии. По словам представителей Facebook, каждому сотруднику соцсети было выплачено по $1 тыс., а таких насчитывалось около 45 тыс.