Операционная система Windows 10 массово перестала работать с принтерами из-за недавнего обновления. Компания Microsoft выпустила обновление ОС для устранения уязвимости, позволяющей удаленно управлять компьютером.

Однако после установки обновления пользователи заметили, что соединение с их принтером не работает должным образом. Аналогичная проблема возникала и ранее — еще весной этого года компьютеры не могли установить соединение с принтерами компании Zebra.

Поддержка Microsoft нашла временное решение проблемы — пользователям необходимо удалить последнее обновление ОС или же настроить связь с принтером с правами администратора.

Компания Zebra признала наличие проблемы, и сообщила, что Microsoft планирует в ближайшие несколько дней выпустить обновленный патч, который решит эту проблему.

Компания Microsoft рекомендует дождаться, когда обновление станет доступным пользователям, а не пытаться исправить ошибку самостоятельно — с помощью сомнительных программ, скачанных из интернета.

К примеру, женщину из Испании засудили к шести месяцам заключения и штрафу в €3,6 тыс. за установку на компьютеры пиратских версий Windows и Office, скачанных в сети.