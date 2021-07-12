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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

EA представила долгожданную FIFA 22: дата выхода и подробности игры

Консольные геймеры

Американский разработчик игр EA представил продолжение футбольного симулятора FIFA 22.

Главное обновление — система HyperMotion, которая обеспечивает реалистичную анимацию и игровой процесс. Технология будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S или Google Stadia. 

В основу системы внедрили машинное обучение для создания анимации в реальном времени, что сделает движения игроков более органичными.

Что касается остальных изменений, EA намекнула на полную переработку системы вратаря, новый систему создания клубов в режиме карьеры,  также набор предметов FIFA Ultimate Team Heroes.

FIFA 22 появится в продаже 1 октября на PS4, PS5, Xbox Series X/S, а также на Xbox One и ПК. На Nintendo Switch будет доступна FIFA 22 Legacy Edition, но компания не рассказала о ней никаких подробностей.

Судя по поддержке консолей предыдущего поколения, компания хочет дать доступ к игре как можно большему количеству игроков.

И это вполне логично — на фоне дефицита новеньких PS5 и Xbox Series X, огромное количество геймеров остались на PS4 и Xbox One, которые хоть и не покупают в 2021 году, но отказываться от них никто не торопится.

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Источник: Engadget

Фото: Unsplash

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