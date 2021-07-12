Предварительная версия Windows 11 уже доступна для тестировщиков. Новая ОС станет доступной для владельцев Windows 10 в октябре 2021 года в качестве бесплатного обновления.

Стоит ли устанавливать Windows 11 — выбор каждого, но оценить все изменения в полной мере можно будет, только установив новую ОС. На случай, если пользователям не понравится обновление, компания Microsoft предусмотрела возможность возвращения к Windows 10.

По сути, компания впервые за длительное время разрешит отказаться от обновления, вернувшись к старой версии операционной системы.

По словам представителей Microsoft, на это дается 10 дней с момента установки Windows 11.

Чтобы отказаться от обновления, нужно:

Перейти в меню Обновление и безопасность в настройках Windows. Выбрать из списка меню Восстановление и выбрать функцию Вернуться к предыдущей версии Windows 10.

Это позволит восстановить систему до предыдущей сборки ОС с сохранением всех приложений и данных.

В инструкции к Windows 11 говорится, что Windows 10 будет поддерживаться обновлениями до октября 2025 года, так что компания не планирует принудительно обновлять ОС на устройствах пользователей.

Windows 11 сравнили с Windows 10

Производительность Windows 11 и Windows 10 протестировали на двух ноутбуках — Surface Laptop Go от Microsoft и игровом Alienware Area-51m.

Обе системы показали практически идентичные результаты, а разница в скорости работы для пользователей будет незаметной.

Источник: TechSpot