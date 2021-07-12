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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Tinder получил крупное обновление: видео, поиск по интересам и Hot Takes

Tinder в смартфоне

Популярное мобильное приложение для свиданий Tinder получило крупное обновление. Среди изменений — возможность добавления видео, новый раздел Исследовать, который позволяет участникам искать партнеров по интересам, действиям или типу контента. 

Hot Takes

Новая функция Hot Takes позволяет людям общаться еще до принятия решения.

Время общения ограничено — если в течение 30 секунд пользователь не отвечает на сообщение, чат самоуничтожится. Функцию сможет оценить каждый желающий.

Обновление Tinder

Добавление видео

После обновления можно добавить в свой профиль девять видео продолжительностью до 15 секунд. Это новшество считается одним из главных за последнее время — до этого пользователи могли загружать только фото.

Обновление Tinder

Общие интересы

Позднее в приложении появится еще одно нововведение: партнеры смогут искать друг друга не только по местоположению и возрасту, но и по другим параметрам — например, общим интересам.

Обновление Tinder

Tinder — популярное приложение для смартфонов Android и IOS, предназначенное для романтических знакомств. В 2020 году количество активных пользователей приложения превысило отметку в 50 млн.

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Источник: tinderpressroom

Фото: tinderpressroom, unsplash

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