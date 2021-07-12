Компания Facebook тестирует новую функцию WhatsApp для смартфонов от Apple — исчезающие сообщения.

Аналогичная функция работает на Android-смартфонах, а вот владельцам iPhone новинка доступна только в бета-версии.

Новая функция позволяет отправлять фотографии и текстовые сообщения, которые удаляются сразу же после прочтения или просмотра. Пользователи с доступом к функции Просмотреть один раз увидят специальную кнопку, напоминающую таймер.

В мессенджере WhatsApp уже есть похожая функция — временные сообщения удаляются автоматически через семь дней, но просматривать их за этот период можно неограниченное количество раз.

Тем не менее у новинки есть крупный недостаток — получатели одноразовых сообщений могут делать снимки экранов, а отправитель об этом не будет знать.

Будет ли функция одноразовых сообщений доступной в версии WhatsApp для компьютеров — неизвестно.

WhatsApp продвигает эту функцию как способ поощрения искренних и сердечных разговоров.

Платный WhatsApp

В мае 2021 года пользователи WhatsApp начали массово получать письма от мошенников о том, что сервис для обмена сообщениями WhatsApp станет платным. Чтобы избежать платы за сообщения, необходимо разослать это письмо 10 контактам.

Представители WhatsApp напомнили, что это лишь очередная спам-атака, и приложение останется условно бесплатным для всех пользователей.