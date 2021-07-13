Коммунальное объединение Киевзеленстрой разработало реестр зеленых зон на территории Киева.

Реестр построен на системе Майно и находится в открытом доступе по ссылке.

Сервис — еще на стадии разработки и запущен в тестовом режиме. Со временем на карте должны появиться все объекты.

Цель создания реестра — предоставление информации об инфраструктуре города Киева и освещение сведений о количестве зеленых участков. Для этого система использует современные технологии.

Теперь каждый желающий может получить доступ к информации о зеленых зонах во всех районах Киева, находящихся на балансе КО Киевзеленстрой.

К таким территориям относятся лесопарковые хозяйства, объекты природно-заповедного фонда, актуальные объекты капитального ремонта. На карте также размещены контакты ответственных лиц по вопросам содержания парков и скверов.

Для удобной навигации добавили галереи карт, которые изображают различную информацию: OpenStreetMap делает акцент на парках и на улицах, а National Geographic — на рельефе.

Для тех, кому нужна точность в определении размеров парков и других объектов, разработчики добавили возможность измерять площадь и дистанцию.

Источник: КГГА