Приложение погоды для iPhone не всегда отображает актуальную температуру. Если температура на улице достигает 69 градусов по Фаренгейту, сервис отобразит число 68 или 70.

Можно предположить, что Apple сделала это специально, чтобы избежать двусмысленности. Если предположить, что это не ошибка, цензура Apple в приложении включает не только текущую температуру — почасовой прогноз и расширенный прогноз также избегают числа 69.

iPhone массово избегают числа 69: в чем причина / 1 фотография

Скорее всего, это ошибка системы — в старой версии iOS 11.2.1 iPhone показывает 69 градусов, как и в ранних версиях iOS 15. Аналогичное приложение Dark Sky, принадлежащее Apple, также без проблем сообщает пользователям, когда температура на улице достигает 69 градусов.

Конвертация величин из градусов Цельсия тоже могла стать причиной этой ошибки.

Ранее в работе iPhone обнаружили серьезную проблему, связанную с Wi-Fi. Смартфоны начали работать некорректно после подключения к беспроводной сети с символом % в названии. Сброс системы до заводских настроек не помогал решить проблему.

Джерело: phonearena