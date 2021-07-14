Искусство 18+: PornHub вместе с Чиччолиной презентовали гид по музеях

Компания PornHub впершие решила простимулировать не интимную жизнь людей, а любовь к искусству.

Ресурс создал проект Classic Nudes, который является аудио- и видеогидом по известным музеям.

Если вы приезжаете в один из шести музеев, где работает программа, то можно включить Classic Nudes, проследовать по карте и найти картины с обнаженными телами. О произведениях искусства расскажет порноактриса и посол бренда Pornhub Аса Акира.

В проекте участвуют Лувр и музей Орсе (Франция), Метрополитен-музей (США), Прадо (Испания), Галерея Уффици (Италия) и Британский музей (Великобритания). В Pornhub объяснили, что этой кампанией хотят поддержать музеи, которые открываются по всему миру после снятий ограничений.

Для тех, кто не сможет побывать в музее лично, также сделали видеогиды на сайте.

В промо нового проекта от PornHub снялась известная порноактриса и депутат итальянского парламента Чиччолина. 69-летнюю актрису даже изобразили в стиле картины Сандро Боттичелли Рождение Венеры.

Источник: Input