Instagram (Инстаграм) запустил новую функцию Security Checkup: как работает

Соцсеть Instagram запустила новую функцию, направленную на повышение уровня защиты аккаунтов своих пользователей, под названием Security Checkup.

Теперь каждому, чей Instagram-профиль мог быть взломан, предложат пройти несколько этапов, чтобы защитить аккаунт.

В Instagram появилась новая функция для защиты аккаунтов от мошенников / 7 фотографий

В пресс-релизе отметили, что речь идет не о двухфакторной аутентификации: она является лишь одним из механизмов действия Security Checkup.

Security Checkup (проверка безопасности) будет предлагать пользователям Instagram следующее: добавить адрес почты и номер телефона, двухфакторную идентификацию, сообщить о содержимом и учетных записях, которые можно считать сомнительными.

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Отметим, что Instagram никогда не отправляет сообщений пользователям в Direct: такой ход часто используют мошенники, чтобы выманить пароль к учетной записи.

Instagram — популярная соцсеть, приложение для распространения и обмена медиа.

Почти десять лет назад Instagram приобрела корпорация Facebook, оценив компанию в $1 млрд.

С тех пор все нововведения Instagram четко координируются с руководством Facebook.

Несмотря на то, что приложение является бесплатным, в Instagram может появиться первая платная функция, похожая на Super Follows в конкурентной Twitter.

Речь идет об эксклюзивном контенте в своих Stories в Instagram, доступном только пользователям, оформившим платную подписку.

Источник: Instagram