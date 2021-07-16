Игровой магазин Epic Games Store планирует бесплатно раздавать две игры — Defense Grid: The Awakening и Verdun. Оба проекта будут доступными с 22 по 29 июля.

Компания предоставляет пользователям новые бесплатные игры каждый четверг, которые можно добавить себе в библиотеку на протяжении недели. 15 июля не является исключением из правил: Epic Games Store показала сразу две игры, которые могут достаться совершенно бесплатно каждому желающему.

Verdun — это онлайн игра для команды из нескольких игроков на одной карте. Проект может похвастаться неплохой графикой и интересным сеттингом — игр о Первой мировой войне на рынке не так уж и много.

Verdun появилась на ПК в 2016 году, и мнения критиков оказались неоднозначными. Сейчас игра абсолютно бесплатная — каждый может самостоятельно оценить игру.

Вторая игра — Defense Grid: The Awakening. Это типичный проект в формате Tower Defense, который появился в продаже в 2008 году. Он получил в основном положительные отзывы, но графика тех времен может понравиться далеко не каждому игроку.

Прямо сейчас программа раздачи от Epic Games Store выглядит немного шаткой, когда дело доходит до линейки бесплатных игр.

Текущие бесплатные игры Epic Games Store — это приключенческая игра Obduction от создателей Myst и Offworld Trading Company. Оба проекта в Epic Games Store можно будет получить бесплатно до 22 июля.

В прошлом месяце список бесплатных игр был тоже скудным — с 3 по 10 июня раздавали игру Frostpunk.

Она появилась в продаже в 2018 году, но с учетом бесплатных раздач от Epic Games, успешной ее назвать сложно.

Источник: Epic Games Store