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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Бесплатные игры от Epic Games Store: чем порадуют геймеров в июле

Геймер за компьютером

Игровой магазин Epic Games Store планирует бесплатно раздавать две игры — Defense Grid: The Awakening и Verdun. Оба проекта будут доступными с 22 по 29 июля.

Компания предоставляет пользователям новые бесплатные игры каждый четверг, которые можно добавить себе в библиотеку на протяжении недели. 15 июля не является исключением из правил: Epic Games Store показала сразу две игры, которые могут достаться совершенно бесплатно каждому желающему.

Verdun — это онлайн игра для команды из нескольких игроков на одной карте. Проект может похвастаться неплохой графикой и интересным сеттингом — игр о Первой мировой войне на рынке не так уж и много.

Verdun появилась на ПК в 2016 году, и мнения критиков оказались неоднозначными. Сейчас игра абсолютно бесплатная — каждый может самостоятельно оценить игру.

Вторая игра — Defense Grid: The Awakening. Это типичный проект в формате Tower Defense, который появился в продаже в 2008 году. Он получил в основном положительные отзывы, но графика тех времен может понравиться далеко не каждому игроку.

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Прямо сейчас программа раздачи от Epic Games Store выглядит немного шаткой, когда дело доходит до линейки бесплатных игр.

Текущие бесплатные игры Epic Games Store — это приключенческая игра Obduction от создателей Myst и Offworld Trading Company. Оба проекта в Epic Games Store можно будет получить бесплатно до 22 июля.

В прошлом месяце список бесплатных игр был тоже скудным — с 3 по 10 июня раздавали игру Frostpunk.

Она появилась в продаже в 2018 году, но с учетом бесплатных раздач от Epic Games, успешной ее назвать сложно.

Источник: Epic Games Store

Фото: Unsplash

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