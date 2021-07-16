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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Ваши секреты в безопасности: Google научился удалять истории поиска за 15 минут

Смартфон в руке

Компания Google начала внедрять новую функцию конфиденциальности. Теперь пользователи приложения Google могут мгновенно удалять историю поиска за последние 15 минут. 

Функция доступна только на смартфонах с iOS, а в конце этого года она перейдет на Android. 

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо в приложении Google нажать на настройки, где будут отображаться данные об аккаунте и прочие сервисы.

Настройки Google

По словам представителей Google, компания отслеживает историю поиска пользователей для персонализации работы сервисов. Добавление способа мгновенного удаления вашей истории — это полезная функция, если вы постоянно удаляете свои поисковые запросы и историю просмотров в браузере. 

Новинка позволит скрыть информацию не только от посторонних глаз, но и от остальных сервисов Google.

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Компания также предлагает возможность защитить паролем историю поиска, если новым сервисом придется пользоваться слишком часто.

Новые функции Android 12

Ранее Google раскрыла некоторые особенности будущей ОС Android 12. К примеру, игры на смартфонах будут запускаться еще до загрузки. Это значит, что пользователям не придется дожидаться установки приложений на устройства.

Выход Android 12 запланирован на конец августа, но поисковик пока не спешит называть конкретную дату.

Источник: Google

Фото: Google, Unsplash

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