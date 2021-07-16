Как Netflix автоматизирует свои IT-процессы

У Netflix по всему миру — более 200 млн подписчиков. Компании такого размера необходимо сосредоточиться на поддержании динамичной и безопасной IT-среды.

Сотрудники стримингового сервиса ежедневно следят за высоким уровнем производства: это стало возможным благодаря автоматизации процессов.

Рассказываем, как это работает в Netflix, и как вы можете автоматизировать процессы в своей компании.

С какой проблемой столкнулись в Netflix

Сама природа отрасли Netflix делает компанию и ее клиентов более уязвимыми для кибератак. Системы мониторинга не всегда достаточно для достижения оптимальных уровней защиты.

Такие компании, как Netflix, нуждаются в более комплексном и замкнутом процессе, который управляет потенциальными рисками от начала до самого конца.

Что еще более важно, такие предприятия должны найти способ достичь этой цели, соблюдая баланс между жесткими бюджетными ограничениями и растущими требованиями к более качественному и быстрому обслуживанию.

Другими словами, они должны найти способ делать больше с меньшими затратами, при этом всегда поддерживая высочайший уровень кибербезопасности.

Как обнаружили в Netflix, автоматизация IТ-процессов может обеспечить идеальное решение этой проблемы.

Джейсон Чан, архитектор облачной безопасности Netflix, вспоминает, что перед ним и его командой стояла грандиозная задача, особенно с учетом значительного и быстрого роста компании.

— Единственный реалистичный способ поддержания безопасности в среде, которая так быстро растет и меняется — это автоматизировать процессы, — говорит Джейсон Чан.

Как они это решили

Сегодня Netflix использует автоматизацию для выполнения широкого спектра рутинных и сложных задач, а также рабочих процессов.

Среди них — идентификация учетных записей подписчиков, которые были взломаны, определение приоритетов и реагирование на входящие проблемы с безопасностью.

Здесь автоматизация играет центральную роль. Эта технология практически устранила необходимость взаимодействия с человеком (по крайней мере, на базовом уровне), тем самым уменьшив количество ошибок и значительно повысив уровень эффективности.

Внутренняя система кибербезопасности компании постоянно контролирует платформу на предмет любых изменений, которые могут указывать на потенциальное нарушение.

Затем система автоматически определяет уровень риска и, если нужно, уведомляет ответственного члена команды об обнаружении изменений.

В случае серьезных угроз этот работник получает информацию о проблеме своевременно и эффективно, чтобы ее можно было немедленно решить, уменьшая таким образом любой потенциальный ущерб.

Иногда вмешательство человека совершенно не нужно. Например, инструмент мониторинга, который использует Netflix, может автоматически идентифицировать проблему безопасности (например, взломанную учетную запись сотрудника), изолировать ее и помочь составить подходящий план для решения этой ситуации.

При получении предупреждения система выполняет серию рабочих процессов, чтобы точно определить, что произошло, и насколько серьезной может быть проблема.

Если определено, что нужно предпринять конкретное действие — например, отключить взломанную учетную запись, инструмент автоматизации это сделает.

В компании отмечают, что автоматизация процессов предназначена не для замены людей, а для облегчения жизни.

Как вы можете автоматизировать процессы

В этом вопросе может помочь Business Process Management (BPM) — это управление бизнес-процессами.

BPM помогает моделировать, выполнять, мониторить и оптимизировать бизнес-процессы организации, а впоследствии — эффективнее работать и повышать качество обслуживания внешних и внутренних клиентов компании.

BPM применяется для управления основными и вспомогательными бизнес-процессами. Первые ориентированы на создание главного продукта — например, на разработку и продажи. Вторые — на поддержку основных процессов: бухгалтерия, закупки, HR и другие.

В Украине работает несколько BPM-систем, которые можно внедрить прямо сейчас.

Например, Scriptum BPM. Она автоматизирует и повышает эффективность бизнес-процессов, позволяет быстро и без особых затрат решать проблемы бизнеса.

Или Elma. Она имеет гибкий выбор исполнителей задач, различные сценарии запуска процессов, интеграцию с другими системами.