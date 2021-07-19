Версия Windows 11 для разработчиков стала доступной еще в начале июня, но компания Intel случайно назвала приблизительную дату выхода финальной версии долгожданной ОС.

Судя по документу поддержки компании, релиз новой системы для компьютеров запланирован на октябрь 2021 года. Компания планирует внедрять Windows 11 на компьютеры пользователей на протяжении первых месяцев 2022 года.

Официально Windows 11 была анонсирована 24 июня, но компания не сообщила, когда эта операционная система станет доступной для пользователей, не участвующих в программе Windows Insider.

Windows Insider — это открытая программа тестирования ОС от Microsoft. Каждый пользователь лицензированного ПО компании может получать бета-версии будущих обновлений еще до их выхода.

В документах о выпуске нового графического драйвера корпорация Intel четко обозначила Windows 11 как Обновление за октябрь 2021 года — версия 21H2. Первые два числа — год выпуска, а остальные числа и символы говорят о месяце.

Производительность Windows 11

Пока пользователи сети обсуждают дату выхода ОС, эксперты уже успели сравнить Windows 11 с Windows 10 в тестах на производительность. Испытания проходили сразу на трех компьютерах для большей точности результатов.

Как оказалось, обе системы работают практически идентично на всех устройствах. Для пользователя разница будет незаметной. Правда, в тестировании участвовала экспериментальная версия Windows 11, и до ее официального релиза показатели скорости работы могут измениться.

Источник: WindowsLatest

Фото: Unsplash, WindowsLatest