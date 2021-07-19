Соучредитель сети Ethereum Энтони Ди Иорио идет с криптоиндустрии из-за страха за свою безопасность.

— Есть золотая середина, и криптовалюта — это инструмент в моем арсенале, — сказал Ди Иорио.

У 48-летнего Ди Иорио есть собственная служба безопасности. С 2017 она всегда сопровождает его во время путешествий или деловых встреч.

В ближайшее время Энтони Ди Иорио планирует продать компанию Decentral и сфокусироваться на благотворительности. Он заинтересован и в других проектах, которые не связаны с криптовалютним бизнесом.

Также канадец планирует отказаться от финансирования криптовалютних стартапов.

Однако бизнесмен готов использовать технологию блокчейна в других своих проектах.

Компания Decentral занимается разработкой программного обеспечения для децентрализованных технологиях, связанных с криптовалютами.

Продать компанию мужчина намерен не за криптовалюту — теперь его интересуют фиатные деньги. Приблизительная стоимость компании — $100 млн.

Еще в 2013 году Ди Иорио стал соучредителем Ethereum, в котором создавались самые популярные криптопроекты.

Ethereum — криптовалюта и платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна. Внутренняя валюта платформы – это ether или эфир. На сегодня это вторая в мире криптовалюта по популярности и объемам торгов. На первом месте — Bitcoin. Курс Ether на 19 июля — 49 243,78 грн.

Фото: Энтони Ди Иорио

Источник: CoinDesk