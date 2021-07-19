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Факты / Lifestyle / Интернет
Євгенія Шапоренко |

Они убивают людей: Байден и Facebook вступили в конфронтацию из-за Covid-19

фейсбук

Журналисты поинтересовались у президента США Джо Байдена о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии Covid-19.

— Они убивают людей. Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался, — ответил Байден.

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% — прошли полную вакцинацию. Однако значительная часть населения категорически против вакцинации. Так как видит в ней некую опасность.

Официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами.

— Мы удалили более 18 млн постов с дезинформацией о Covid-19 и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правил, — сказано в заявлении.

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Источник: The Verge

Фото: Unsplash

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