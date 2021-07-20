Теряют миллиарды: США и их союзники обвинили Китай в кибератаках

США, Евросоюз, Великобритания и еще несколько их союзников обвинили правительство Китая в серии кибератак.

В частности, по данным пресс-службы Белого дома, Пекин ответственен за нападение на Microsoft Exchange.

— Мы глубоко обеспокоены созданием разведывательного агентства Китая, в состав которого входят хакеры, совершающие ради собственной выгоды несанкционированные кибероперации по всему миру, — сказано в сообщении Белого дома.

В администрации президента США также подчеркнули, что нежелание Пекина прекратить хакерские атаки на правительства и критическую инфраструктуру третьих стран приводит к похищению интеллектуальной собственности на миллиарды долларов.

Белый дом напомнил, что часть предприятий выплачивают выкуп киберпреступникам, чтобы смягчить последствия хакерских атак.

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Кроме того, министерство юстиции США начало расследование уголовного дела в отношении четырех китайских хакеров.

Источник: Белый дом