Акции Virgin Galactic упали в цене на 7% после успешного полета корабля компании Blue Origin.

Помимо успеха конкурентной компании Джеффа Безоса, снижение стоимости акций случилось и по вине самого основателя Virgin Galactic. Ранее он сообщил о планах привлечь еще $500 млн, выпустив дополнительные акции.

К тому же в прошлом году к проекту привлекалось уже $450 млн, и нет гарантий, что этого хватит. Эксперты скептически относятся к идее продавать билеты на космический корабль по $250 тыс.

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Известно, что после полета Брэнсона компания не обновила оперативные планы, включая точную цену будущих полетов и дату возобновления продажи билетов.

Главная цель Virgin Galactic — организовать 400 полетов в год из многочисленных космических портов, которые еще предстоит построить. Такие амбициозные планы помогли акциям компании вырасти на 150% с октября 2019 года.

Однако у компании есть главный конкурент, который тоже хочет стать лидером на рынке космического туризма. Компания Blue Origin Джеффа Безоса отправила ракету с туристами в космос спустя девять дней после полета Брэнсона.

20 июля ракета Blue Origin совершила успешный полет в космос. Космическому экипажу удалось преодолеть высоту в 107 км и успешно приземлиться на Землю.

Источник: 3Dnews