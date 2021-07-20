Во вторник, 20 июля, цена биткоина опустилась ниже $30 тыс. впервые с 22 июня. В результате этого другие цифровые монеты также подешевели.

Падение стоимости криптовалюты связано с большой распродажей на мировых фондовых рынках.

В понедельник, 19 июля, для индекса Dow Jones Industrial Average был худший день с октября прошлого года.

— На мировых рынках наблюдается широкая распродажа, повсеместно сокращаются рисковые активы, — сказала Аннабель Хуанг (Annabelle Huang), партнер компании Amber Group, предоставляющей финансовые услуги в области криптовалют.

По состоянию на 11.00 на платформе Coindesk стоимость биткоина составляет $29 794.

Руководитель отдела по развитию бизнеса криптовалютной биржи Luno Виджай Айяр предполагает, что падение биткоина ниже $30 тыс. может быть началом движения курса к отметке между $22 тыс. до 24 тыс.

С тех пор, как в середине апреля биткоин достиг рекордного уровня почти в $65 тыс., его цена упала более чем на 50%.

Однако эксперты уверены, что биткоин подорожает до $4 млн до конца 2030 года. Своим мнением о цене криптовалюты поделились 42 человека — ученые, сотрудники финансовых организаций и компаний, которые так или иначе связаны с биткоином.

Большинство участников опроса (61%) сошлись на том, что сейчас биткоин недооценен. Но вскоре ожидается плавный рост его стоимости.

Источник: CNBS