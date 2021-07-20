Бывшие сотрудники WhatsApp, которые работали там одними из первых, создали собственную социальную сеть HalloApp, которая станет полной противоположностью Facebook.

Создатели HalloApp — Нирадж Арор и Майкл Донохью работали в WhatsApp до и после покупки мессенджера компанией Facebook. По сообщению на сайте HalloApp, новый сервис претендует на звание Первой сети взаимоотношений.

— Представьте, что ваши друзья в сети являются вашими настоящими друзьями. Представьте, что ваша лента не заполнена людьми и сообщениями, которые вам не интересны, — говорится в пояснении к сообщению.

На сайте также указано, что пользователи смогут просматривать ленту так, как хотят этого сами. Алгоритм не будет решать за пользователей что интересно, а что — нет.

В основе HalloApp лежит конфиденциальность, которая также играла роль в ранних версиях WhatsApp. Да и сам принцип работы похож на WhatsApp.

Служба использует номер телефона для регистрации, в приложении можно создать чаты с шифрованием, а контакты используются для поиска знакомых внутри мессенджера.

Сервис не собирает сведений из телефонной книги. Фактически, платформа заявляет, что не собирает, не хранит и не использует любую личную информацию — геопозицию и медиа с переписок.

Интерфейс приложения достаточно прост — снизу экрана присутствуют вкладки Главная, Группы, Чаты и Настройки.

Приложение HalloApp можно скачать на смартфоны с Android и iOS абсолютно бесплатно.

Читайте WhatsApp спрячет данные пользователей в облачном хранилище

Источник: Android Authority

Фото: Unsplash, Afisha