Компания Netflix планирует добавить видеоигры к своим сервисам.

Сами игры будут бесплатно включены в основное приложение Netflix, и будут предназначены для смартфонов. Возможно, они появятся и на телевизорах.

Некоторые из них будут связаны с франшизами, принадлежащими Netflix. В частности речь идет о проекте по мотивам сериала Очень странные дела.

— Мы думаем, что настало время узнать больше о том, как наши участники относятся к играм, — сообщили в компании.

Таким образом компания хочет привлечь своих пользователей подписки к другим приложениям.

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Возможно, сервис будет предлагать подписчикам ежемесячные наборы игр, как это делает Apple через свой сервис Apple Arcade. А на прошлой неделе Bloomberg сообщил, что Netflix наняла руководителя для запуска своего нового сервиса.

Мобильное приложение станет доступным уже в 2022 году.

Автоматизация IT-процессов Netflix

Игры могут помочь расширить огромную аудиторию, которой нужна безопасность в сети. Автоматизация процессов позволила Netflix не только защитить личные данные миллионов пользователей, но и уменьшить стоимость поддержки безопасности.

Источник: Vox