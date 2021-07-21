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Факты / Lifestyle / Интернет
Євгенія Шапоренко |

Super Thanks: зрители YouTube смогут оставлять чаевые блогерам

YouTube

Сервис YouTube презентует новую функцию Super Thanks, которая позволит поддержать деньгами любимых авторов роликов. Новый инструмент позволяет давать чаевые создателям.

Super Thanks пока находится на стадии тестирования, но в скором времени пользователи смогут ее оценить.

Планируется, что будет существовать четыре ценовых категории от 2 до 50.

Когда пользователь приобретет один из этих четырех вариантов, то увидит на экране праздничную анимацию, а под видео в разделе комментариев появится красочный коммент с его именем. Сами создатели смогут отвечать на эти сообщения так же, как и на обычные комментарии.

YouTube тестировал инструмент под названием Viewer Applause в течение последнего года.

Теперь он называется Super Thanks, он доступен в бета-версии в 68 странах для компьютеров, Android и iOS.

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Разработчики YouTube также обдумывают вариант, когда пользователь сам будет вводить сумму, которая ему подходит.

Налоги в YouTube

В июне 2021 года  видеохостинг YouTube изменил правила размещения рекламы в роликах. YouTube начал взымать с блогеров налоги с монетизации.

Как сказано в официальном заявлении Google, подобные правила действуют в США с ноября прошлого года, а теперь они распространяются и на весь остальной мир.

Источник: The Verge

Фото: Unsplash

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