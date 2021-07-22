Соцсеть Clubhouse сделали доступной для всех пользователей на iOS и Android. Раньше сервис был доступен только по приглашениям с момента запуска.

Главная причина — приложение вышло из бета-версии, а сами разработчики боялись огромного наплыва пользователей, к чему система раньше была не готовой.

— Система приглашений была важной частью начала нашей истории, — сообщили представители Clubhouse.

По словам компании, они хотели, чтобы сервис всегда был доступен каждому желающему. Обновление выпущено для iOS и Android. Компания обещает вносить изменения раз в одну или две недели. О новых функциях пока нет никакой информации.

Соцсеть также изменила свой логотип:

Теперь каждый желающий сможет создать свою комнату и пригласить друзей вне зависимости от ОС смартфона.

Clubhouse начал набирать обороты в прошлом году после того, как к платформе присоединились такие знаменитости, как Илон Маск. С момента появления сервиса в сети, у компании появились конкуренты. Различные соцсети пытались сделать аналогичные функции внутри своих приложений.

Clubhouse — это социальная сеть, которая предназначена для голосового общения. Приложение запустили только в 2020 году, и оно стало популярным в начале 2021 года. Ранее Clubhouse был доступен только на смартфонах с iOS. Сервис позволяет создавать закрытые комнаты для участников, которые могут обсуждать различные темы с помощью голосовых сообщений. Попасть в сервис было нелегко — доступ давался только по приглашению.

Фото: Unsplash, Clubhouse