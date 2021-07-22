Популярный видео-сервис TikTok может отслеживать нажатия пользователей на видео. Также система определяет, когда пользователь просматривает видео дважды. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Самая популярная функция программы — лента For You, где видео подбираются под персональные предпочтения пользователя. Ранее представители TikTok сообщали, что функция подбирает видео, основываясь на взаимодействии с пользователем, видеоинформации, а также настройках устройства и аккаунта.

Конкретные детали алгоритма рекомендаций тщательно охраняются материнской компанией TikTok ByteDance. Однако эксперты Wall Street Journal создали десятки фейковых аккаунтов, чтобы выяснить принцип работы алгоритма. Исследования показали, что основную роль играет именно время просмотра, а не лаки или комментарии.

— Алгоритм работы соцсетей часто подталкивает людей ко все более экспериментальному контенту, так как он может увеличить время просмотра видео. Если пользователи сталкиваются с контентом, который им не нравится, TikTok предлагает отметить видео как неинтересное, — сообщил основатель Algotransparency Гийом Часла.

Компания Algotransparency специализируется на обеспечении прозрачности алгоритмов YouTube.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащей пекинской компании ByteDance. Выход соцсети состоялся в сентябре 2016 года. Приложение быстро набрало популярность — уже в январе 2021 количество активных пользователей достигло 680 млн пользователей.