Twitter тестирует дизлайки к комментариям и вводит счетчик топовых лайков

Социальная сеть Twitter начала тестировать новые реакции на посты.

Новая функция пока на стадии наблюдения. Реализовано не все так, как ожидалось. Например, новые реакции можно поставить лишь на комментарии к твиту, а не на сам твит.

Функцию ввели для того, чтобы разработчики соцсети поняли, какие типы ответов пользователи считают наиболее актуальными в ходе беседы. С помощью этого метода соцсеть хочет показывать пользователям больше ответов того типа, которые набирают наибольшее количество лайков.

Те ответы, которые получили наибольшее количество предпочтений не только будут выводиться в топ, но на них будет отображаться счетчик лайков. А вот количество дизлайков посмотреть пользователь не сможет. Только владелец дизлайка будет видеть свою реакцию.

Twitter также отмечает, что дизлайки появились не для выражения негатива, а для сортировки ответов на твиты. Пока новые реакции не будут менять порядок ответов, поскольку функция находится в тестовом режиме и доступна лишь ограниченному числу пользователей приложения Twitter для iOS.

Источник: Twitter

Фото: Unspash