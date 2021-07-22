Выход Windows 11 запланирован на октябрь 2021 года. Microsoft уже показала основной функционал будущей ОС. Некоторые функции исчезнут с обновлением, а другие — изменят свой внешний вид и задачи.

В Windows 11 панель задач теряет поддержку некоторых основных функций. Ее можно будет разместить только в нижней части экрана. По данным от Microsoft, Windows 11 не позволяет прикреплять панель задач к другим сторонам экрана.

Это не единственное изменение в интерфейсе — Windows 11 не получит поддержку контекстного меню и возможность перетаскивать файлы на панели задач.

Кроме того, Windows 11 не позволяет пользователям перетаскивать приложения на панель задач для создания ярлыков.

Пока реакция на заявление Microsoft в Feedback Hub была возмутительной.

Зачем удалять функции, которые были в Windows годами?

Это такое разочарование! Ожидается, что в новых версиях программного обеспечения будет улучшена функциональность. Совершенно недопустимо убирать полезные функции, — пишут пользователи.

Ранее Windows 11 расстроила фанатов и системными требованиями. Для работы Windows 10 требовалось как минимум 1 ГБ оперативной памяти, а для Windows 11 — 4 ГБ.

Компания Microsoft ответила, что причиной этому стали кардинальные изменения в безопасности, которые требуют больше оперативной памяти.

Источник: Windows Latest

Фото: Windows Latest, Unsplash