Компания Facebook представила ряд нововведений, приуроченных к Олимпиаде в Токио.

В социальной сети Facebook начал работу информационный хаб, на котором пользователи смогут смотреть фото и видео самых ярких моментов соревнований.

Также там будут распространяться обзоры выступлений спортсменов, оценки от экспертов, пояснительные материалы и исторические справки.

На платформе социальной сети Instagram появилась возможность попробовать повторить движения одного из талисманов Олимпийских игр. Эта функция доступна благодаря технологиям дополненной реальности.

А в месседжере WhatsApp можно узнать расписание соревнований, результаты и последние новости, связанные с Олимпиадой. Об этом пользователей будет информировать специальный чат-бот.

Напомним, что сегодня, 23 июля, состоится торжественное открытие 32-х Летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые продлятся до 8 августа.

Это самые престижные спортивные соревнования в мире, в которых в этом году примет участие более 11 тыс. спортсменов из 205 стран.

Олимпийская сборная Украины в на летних играх в Токио в этом году представлена ​​наименьшим количеством спортсменов за всю историю выступлений — 157.

Источник: Facebook