Сотни игроков World of Warcraft устроили бойкот против Activision Blizzard. Компанию обвинили в домогательствах и дискриминации сотрудниц.

Департамент справедливого трудоустройства и обеспечения жильем Калифорнии (DFEH) обратился в суд, дабы призвать компанию к ответу за действия некоторых сотрудников.

Судебный процесс получил широкую огласку в среду 23 июля. Многих игроков потрясла информация о разработчиках World of Warcraft.

Сотни геймеров устроили сидячий протест в фентезийном городе Орибос в Темных Землях. Пользователи также выразили поддержку пострадавшим и поделились скриншотами с акции в твиттере.

Made my way over to this, making a personal post for once to stand out against the disgusting actions of Activison/Blizzard#Warcraft I encourage other people who love this game and respect the victims to do the same, if they can. https://t.co/HU9BDzJMDc pic.twitter.com/b9Oj35H43x

— Boyd Bear (@Meawbear) July 22, 2021