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Факты / Lifestyle / Интернет
Софія Зінов'єва |

Twitter интегрирует биткоин в свои функции — за что можно расплатиться криптовалютой

біткоїн, криптовалюти

Популярная соцсеть Twitter хочет интегрировать в свою структуру криптовалюту биткоин, сообщил основатель Джек Дорси.

По словам Дорси, таким образом Twitter хочет поддержать криптовалюту. Сам основатель считает, что биткоин впоследствии станет глобальной интернет-валютой.

Как платформа интегрирует биткоины пока неизвестно, но Джек Дорси сообщил, что с помощью нее можно будет покупать платные подписки и поддерживать своих любимых авторов.

— В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета — это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточена на биткоине, — сказал основатель соцсети.

Функцию платной подписки Twitter впервые запустил в июне 2021, пользователи за ежемесячную подписку получают доступ к некоторым премиум-функций и сети закрытых микроблогов.

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Источник: TechCrunch

Фото: Depositphotos

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