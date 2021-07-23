Популярная соцсеть Twitter хочет интегрировать в свою структуру криптовалюту биткоин, сообщил основатель Джек Дорси.
По словам Дорси, таким образом Twitter хочет поддержать криптовалюту. Сам основатель считает, что биткоин впоследствии станет глобальной интернет-валютой.
Как платформа интегрирует биткоины пока неизвестно, но Джек Дорси сообщил, что с помощью нее можно будет покупать платные подписки и поддерживать своих любимых авторов.
— В этом есть очевидная необходимость. Думаю, что открытый стандарт, который является родным для интернета — это правильный путь. Поэтому наше внимание в конечном итоге будет сосредоточена на биткоине, — сказал основатель соцсети.
Функцию платной подписки Twitter впервые запустил в июне 2021, пользователи за ежемесячную подписку получают доступ к некоторым премиум-функций и сети закрытых микроблогов.
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Источник: TechCrunch