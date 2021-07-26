Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle / Интернет
Софія Зінов'єва |

Минцифры объявило о втором этапе багбаунти Дії: за что можно получить миллион

Дія

В Минцифры объявили о начале второго этапа багбаунти для приложения Дія.

Багбаунти — это предложение от разработчиков для пользователей — за вознаграждение найти проблемы в программе, что должно предотвратить реальные кибератаки.

На этот раз призовой фонд составляет 1 млн грн. Его можно получить, если найдешь уязвимые места и недостатки в программном обеспечении.

В Минцифры отмечают, что приоритетом второго этапа является тестирование функции Дія.Підпису.

— Участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду, — отметили в ведомстве.

Багбаунти стартует уже во вторник 27 июля и зарегистрироваться на него могут все желающие независимо от своей квалификации и опыта.

Читайте: Спецрежим Дія Сити получил поддержку известного инвестора

Первый раз Дія проходила багбаунти в 2020 году, тогда хакерам не удалось взломать приложение, сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Было найдено две технических неполадки низкого уровня, которые специалисты оперативно устранили.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка