Компания Facebook создает продуктовую команду для работы с цифровым миром. Соцсеть назвала этот мир метавселенной, и в нем люди смогут перемещаться между разными устройствами и общаться в виртуальной среде. Об этом заявил генеральный директор Марк Цукерберг.

— Метавселенная — это воплощение интернета, где вы находитесь в нем, а не просто просматриваете контент, — сообщил Марк Цукерберг.

Компания продолжает разрабатывать устройства для виртуальной и дополненной реальности. Она уже выпустила устройства Oculus VR и продолжает создавать аксессуары для дополненной реальности.

На протяжении последних лет соцсеть уже успела поглотить несколько студий, которые занимались разработкой VR. По данным The Information, в Facebook над этими технологиями трудятся около 10 тыс. сотрудников.

Читайте Белый дом раскритиковал Facebook за дезинформацию

Цукерберг уже назвал причину вложений огромных средств в виртуальную реальность. Со слов миллиардера, она станет крупной вычислительной платформой.

Глава компании планирует закончить работу над метавселенной в ближайшие 5-10 лет.

Другие обновления Facebook

Помимо глобальных нововведений, корпорация пытается оставаться на волне со всем миром. Так, Facebook создал информационный хаб, на котором пользователи смогут смотреть фото и видео самых ярких моментов с Олимпиады в Токио. Обновления коснулись и Instagram — технология дополненной реальности позволит повторить движения одного из талисманов Олимпийских игр.