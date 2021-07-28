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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

Instagram перенял главную фишку TikTok: что изменилось

Instagram

Instagram увеличил длительность коротких видео Reels до 60 секунд. Ранее лимит достигал 30 секунд. Публикация об этом появилась на странице Instagram в Twitter.

Сервис Reels стал аналогом TikTok — с его помощью можно создавать вирусные видео. Пользователи могут накладывать на них AR-эффекты, музыку и менять фон, и публиковать как в Stories, так и в обычных публикациях.

До недавнего времени TikTok также ограничивал видео продолжительностью до 60 секунд, и это помогло сервису стать популярным.

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Однако китайский сервис недавно увеличил временной лимит для видео до трех минут. Вполне вероятно, что Instagram не планирует останавливаться на лимите в одну минуту, и последует примеру TikTok.

— Мы должны быть честными, что TikTok впереди, — сообщил ранее глава Instagram Адам Моссери. 

Учитывая популярность сервиса, компания будет и дальше перенимать идеи себе.

Ранее глава компании уже анонсировал изменения в Instagram. Видеоролики в соцсети начнут показывать в полноэкранном режиме в лентах пользователей. На этот шаг компания пошла ради полноценной конкуренции с YouTube и TikTok. Адам Моссери планирует изменить принцип работы сообщений, но не раскрыл никаких подробностей.

Источник: Instagram

Фото: Unsplash

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