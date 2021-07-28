Компания Facebook меняет политику соцсети Instagram ради безопасности молодежи. Аккаунты всех участников соцсети младше 16 лет будут по умолчанию закрытыми.

Испытания новых стандартов показали, что только каждый пятый такой пользователь выбрал общедоступный аккаунт, когда по умолчанию установлен частный.

Всем в этом возрасте, у кого есть общедоступная учетная запись, будет отправлено уведомление с преимуществами перехода на закрытую учетную запись.

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Instagram уже давно стремился сделать частные аккаунты по умолчанию для подростков ради их безопасности.

Компания Facebook также вносит изменения в то, как рекламодатели могут настраивать рекламу для показа лицам младше 18 лет. Раньше любой пользователь мог быть выбран на основе его интересов и активности.

Теперь же реклама будет показываться несовершеннолетним в зависимости от их возраста, пола и места проживания. Это относится к пользователям Instagram, Messenger и Facebook.

По словам компании, соцсеть учится определять потенциально подозрительное поведение в аккаунтах, и не допускать начало переписки с пользователями младше 16 лет.

Эти подозрительные пользователи будут фактически отделены от пользователей младше 16 лет: им не будут отображаться учетные записи детей.

Ранее Instagram использовал свою способность определять подозрительные учетные записи, чтобы предупреждать подростков, когда они получали прямое сообщение от одного из этих пользователей.

Facebook также обновил соцсеть ради конкуренции с TikTok. В Instagram увеличили длительность видео до минуты. Ранее сервис Reels поддерживал видео длительностью до 30 секунд.

Источник: Instagram