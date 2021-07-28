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Факты / Lifestyle / Интернет
Владислава Ткаченко |

Олимпийские игры онлайн и в записи: SWEET.TV стал официальным партнером НОК

SWEET.TV

SWEET.TV стал официальным партнером Национального олимпийского комитета Украины. Все абоненты сервиса получили возможность поддержать украинских спортсменов и смотреть трансляции Олимпийских игр в Токио 2020.

Просмотр возможен на сайте и в приложениях онлайн-кинотеатра SWEET.TV в эфире канала UA: Первый и в записи до семи суток. Трансляция доступна в тарифе без дополнительных оплат.

— Мы стремимся поддерживать украинских спортсменов всегда. Особенно это важно делать во время летней Олимпиады в Токио 2020, ведь именно сейчас нашей сборной нужно почувствовать сердцебиение миллионов украинцев. Искренне желаем украинским олимпийцам привезти домой желанное золото, отмечает директор SWEET.TV Александр Резунов.

Кроме Олимпиады, фанаты самых разнообразных видов спорта найдут на SWEET.TV интересный для себя контент. Футбольные болельщики могут смотреть матчи чемпионатов Англии, Бельгии и Германии.

Для страстных поклонников гонок есть трансляции этапов Формулы 1, Формулы Е и NASCAR.

Также на сервисе можно смотреть яркие спортивные события из мира UFC, NHL, NBA, MLB, турниры по теннису, снукеру, гольфу. А недавно на канале Setanta Sports начали показ Бриллиантовой лиги, и теперь можно смотреть главный чемпионат по легкой атлетике и многое другое.

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Все абоненты онлайн-кинотеатра могут смотреть Олимпиаду в Токио в эфире канала UA: Первый. Записи хранятся на платформе сервиса в течение семи суток.

Также есть возможность управлять прямым эфиром: поставить на паузу или отмотать до нужного момента. Сервис доступен на телевизорах, смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на Xbox.

Наслаждайтесь просмотром где угодно и когда угодно и поддерживайте украинских спортсменов.

Кроме трансляции Олимпиады, на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4K. Также абонентам доступен большой кинозал без рекламы: 10 000+ фильмов без дополнительных оплат, сериалы и шедевры мультипликации для детей любого возраста и всей семьи.

Новые абоненты получают бесплатный доступ к сервису на семь суток. Подробнее — по ссылке.

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