Олимпийские игры онлайн и в записи: SWEET.TV стал официальным партнером НОК

SWEET.TV стал официальным партнером Национального олимпийского комитета Украины. Все абоненты сервиса получили возможность поддержать украинских спортсменов и смотреть трансляции Олимпийских игр в Токио 2020.

Просмотр возможен на сайте и в приложениях онлайн-кинотеатра SWEET.TV в эфире канала UA: Первый и в записи до семи суток. Трансляция доступна в тарифе без дополнительных оплат.

— Мы стремимся поддерживать украинских спортсменов всегда. Особенно это важно делать во время летней Олимпиады в Токио 2020, ведь именно сейчас нашей сборной нужно почувствовать сердцебиение миллионов украинцев. Искренне желаем украинским олимпийцам привезти домой желанное золото, — отмечает директор SWEET.TV Александр Резунов.

Кроме Олимпиады, фанаты самых разнообразных видов спорта найдут на SWEET.TV интересный для себя контент. Футбольные болельщики могут смотреть матчи чемпионатов Англии, Бельгии и Германии.

Для страстных поклонников гонок есть трансляции этапов Формулы 1, Формулы Е и NASCAR.

Также на сервисе можно смотреть яркие спортивные события из мира UFC, NHL, NBA, MLB, турниры по теннису, снукеру, гольфу. А недавно на канале Setanta Sports начали показ Бриллиантовой лиги, и теперь можно смотреть главный чемпионат по легкой атлетике и многое другое.

Все абоненты онлайн-кинотеатра могут смотреть Олимпиаду в Токио в эфире канала UA: Первый. Записи хранятся на платформе сервиса в течение семи суток.

Также есть возможность управлять прямым эфиром: поставить на паузу или отмотать до нужного момента. Сервис доступен на телевизорах, смартфонах, планшетах, ноутбуках и даже на Xbox.

Наслаждайтесь просмотром где угодно и когда угодно и поддерживайте украинских спортсменов.

Кроме трансляции Олимпиады, на SWEET.TV есть 260+ телеканалов, в том числе в HD и 4K. Также абонентам доступен большой кинозал без рекламы: 10 000+ фильмов без дополнительных оплат, сериалы и шедевры мультипликации для детей любого возраста и всей семьи.

Новые абоненты получают бесплатный доступ к сервису на семь суток. Подробнее — по ссылке.