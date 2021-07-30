Парализованные люди смогут полноценно пользоваться смартфонами и другими электронными гаджетами. Компания Neuralink Илона Маска привлекла $205 млн на разработку чипа, который поможет воплотить эту мечту в реальность. Об этом сообщила компания в своем блоге.

Neuralink разрабатывает микрочип N1 Link, который будет находиться в черепе человека. Устройство будет как отслеживать активность мозга, так и посылать сигналы в мозг.

Чип позволит парализованным людям управлять роботизированными конечностями.

— Предназначение этого устройства — помочь парализованным людям восстановить свою цифровую свободу, позволяя пользователям взаимодействовать со своими компьютерами или телефонами, — заявили в компании.

Корпорація планирует с помощью собранных средств вывести чип на рынок.

Компания Vy Capital возглавила раунд финансирования, и GV Google — ранее Google Ventures — также приняла участие. Всего в сборе средств участвовало семь фирм венчурного капитала.

Neuralink — это компания Илон Маска, которая планирует объединить человеческое сознание с ИИ.

Neuralink проводила испытания с имплантацией чипа в мозг девятилетней макаки Пейдж. Встроенный чип позволил обучить животное играть в видеоигру с помощью джойстика. Нейронная активность мозга улавливалась чипом, а затем передавалась на смартфон.

Источник: Neuralink