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Факты / Lifestyle / Интернет
Юлія Захарченко |

День находки Турканского человека: Google создал новый дудл

Google

В День находки Турканского человека поисковый сервис Google удивил своих пользователей новым необычным дудлом.

Мальчик Туркана (известный еще как мальчик Нариокотоме) — именно так назвали почти полный скелет несовершеннолетнего рода Homo ergaster, останки которого обнаружили в 1984 году в Кении.

По состоянию на сегодня, этот образец скелета — самый полный, который когда-либо в мире за весь период жизни на земле нашли ученые. Он состоял из 108 костей, однако на месте, где обнаружили останки, не было рук и ног.

По данным ученых, учитывая форму таза — это скелет принадлежал мужчине. Таз был немного уже, чем у австралопитеков — это позволяло осуществлять двуногую ходьбу.

Дудл отображается во время пользования сайтом в ряде стран. Среди них — США, Мексика, Перу, Чили, Аргентина, Исландия, Франция, Литва, Украина, Румыния, Греция, Сенегал, Гана, Нигерия, Уганда, Кения, Танзания, ЮАР, Австралия и Новая Зеландия.

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Фото: Unsplash

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