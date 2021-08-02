Спидраннер Sekiro: Shadows Die Twice под ником Mitchriz прошел игру с завязанными глазами. Геймер потратил на прохождение 4 часа и 35 минут. По словам энтузиаста, на подготовку он потратил месяц.

Mitchriz ориентировался в игре по памяти и звукам. Ему пришлось выучить игру целиком — от расположений зданий на локациях до движений противников.

Из боссов наиболее сложным для борьбы вслепую оказалась Обезьяна-Страж — на ее убийство было потрачено шесть попыток. А преодолеть финального босса получилось только со второго раза.

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Стример предпочел проходить игру на компьютере с помощью клавиатуры и мышки.

По данным Speedrun.com, у Mitchriz есть и другие впечатляющие рекорды по скоростному прохождению игры. Однажды ему удалось пройти Sekiro: Shadows Die Twice за рекордные 20 минут. В этом забеге используется техника скоростного бега, а также баги, которые позволяют парить в воздухе, избегая встреч с противниками.

Sekiro: Shadows Die Twice — это компьютерная игра в стиле Action-adventure, разработанная японской компанией FromSoftware. Релиз игры состоялся 22 марта 2019 года, и сейчас проект доступен на консолях Xbox и PlayStation.

В 2019 году адвенчуре удалось стать победителем в категории лучшая видеоигра 2019 года на церемонии The Game Awards. Спустя два года игра продолжает пользоваться популярностью. Геймеры хвалят Sekiro: Shadows Die Twice за невероятную сложность.

Источник Polygon

Фото: Mitchriz