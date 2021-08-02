Компания Microsoft показала измененный дизайн двух наиболее важных сторонних приложений для Windows — Paint и Photos. Визуальные обновления станут доступными с выходом Windows 11 осенью этого года.

Приложение Paint в Windows 11 теперь имеет упрощенную панель инструментов. Компания попыталась сделать все приложения в минималистичном дизайне. Изменения получат и стоковые сервисы — Часы, Диктофон, Калькулятор, Офис, Блокнот и Фотографии.

Кнопки отмены и возврата теперь размещены рядом с параметрами Файл и Просмотр в верхней части экрана. Paint теперь имеет закругленные углы и элементы управления WinUI, чтобы соответствовать общему интерфейсу будущей ОС.

Microsoft ранее сообщала об увеличенной производительности приложения Photos. Компания также перенесла инструменты редактирования — они расположились над изображением, как в мобильных приложениях для Android или iOS.

Некоторые изменения в Windows 11 расстроили пользователей. Панель задач можно будет разместить только в нижней части экрана. Разместить ее на других сторонах экранах не получится.

Будущая Windows 11 останется без поддержки контекстного меню и возможности перетаскивать файлы на панели задач. Напомним, что выход ОС состоится в октябре 2021 года.

Источник: WindowsLatest