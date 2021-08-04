Компания Facebook планирует разработать технологию анализа чатов WhatsApp без их расшифровки. Об этом сообщает The Informator.

Технология называется гомоморфное шифрование. Новинка позволит Facebook собирать данные из чатов, не нарушая при этом конфиденциальность пользователей.

WhatsApp использует сквозное шифрование, которое делает перехват сообщений практически невозможным.

Будущая система Facebook сможет обойти защиту шифрования и анализировать сообщения пользователей для сбора данных. По словам компании, информация необходима для предоставления таргетированной рекламы.

Facebook хочет нанять экспертов по безопасности, чтобы выяснить, возможно ли обойти защиту мессенджера. В планах компании — монетизировать огромное количество данных, которые находятся в чатах WhatsApp. Продажа данных рекламодателям приносит многомиллионную прибыль.

Компании также стоит уделить внимание огромному количеству спама, который заполонили мессенджер.

Ранее пользователи сервиса начали получать сообщения от мошенников о том, что WhatsApp станет платным.

В сообщениях предложили переслать сообщение с соответствующим содержанием 10 контактам, чтобы таким образом показать свою активность в приложении.

Источник: The Informator