Компания Google уволила около 80 сотрудников за шпионаж и сбор данных с помощью рабочих инструментов. Об этом сообщает Vice.

Согласно данным, некоторые сотрудники Google шпионили за другими сотрудниками, используя инструменты компании.

Еще в прошлом году корпорация уволила 36 сотрудников, которые выносили конфиденциальную информацию пользователей за пределы Google. Согласно отчету, компания также уволила 18 человек в 2018 году и 26 в 2019 году из соображений безопасности.

— Мы строго ограничиваем доступ сотрудников с помощью ряда мер безопасности, включая многоэтапную проверку и требование доступа к информации, — сообщил представитель Google.

Подобные случаи не редкость и в других огромных компаниях. В период с 2014 по август 2015 года Facebook уволил 52 человека за доступ к пользовательским данным по личным причинам.

Более конкретный случай — один инженер компании использовал свой доступ к данным Facebook, чтобы отследить местоположение женщины.

По данным Vice, сотрудники Snapchat также злоупотребляли доступом к данным, чтобы шпионить за людьми.

Компания Facebook хочет минимизировать количество таких инцидентов. Компания хочет создать систему для анализа переписок пользователей WhatsApp. Для этого необходимо обойти систему защиты. Анализом будет заниматься программа, а не сотрудники Facebook.

Источник: Vice