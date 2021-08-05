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Факты / Lifestyle / Интернет
Микола Олефіренко |

TikTok запускает Stories: чем отличаются от Instagram

TikTok

Компания TikTok начала тестировать функцию Stories. Новинка похожа на Истории в Instagram. 

Представители видеосервиса не спешат раскрывать подробности о сроках проведения теста. Сейчас он доступен небольшому количеству пользователей TikTok в США.

В TikTok отказались сообщить, на каких конкретно рынках можно опробовать TikTok Stories. Однако на скриншотах приложение отображено на английском языке на Android-смартфоне.

Принцип работы новинки достаточно прост — истории исчезают через 24 часа. В отличие от Instagram, реакции в виде комментариев будут видны всем пользователям, а не только автору контента.

Для просмотра истории нужно прокрутить новую боковую панель и нажать на аватар автора, как в Instagram и Facebook.

Таким образом компания хочет завлечь на свою платформу больше Instagram-пользователей, для которых истории не будут в новинку.

TikTok хочет дать пользователям как можно больше инструментов для самовыражения — будь то видео, прямые трансляции, или короткие временные видеоролики.

Instagram тоже перенимает функции у TikTok. Ранее соцсеть увеличила максимальную длительность видео до минуты — таким же ограничением по времени пользовался конкурент. Представители Instagram уверены, что этот шаг позволит сделать соцсеть немного популярнее.

Источник: TechChurch

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