Компания TikTok начала тестировать функцию Stories. Новинка похожа на Истории в Instagram.
Представители видеосервиса не спешат раскрывать подробности о сроках проведения теста. Сейчас он доступен небольшому количеству пользователей TikTok в США.
TikTok Stories
what the… ???? pic.twitter.com/PIUpKMhj0k
— Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021
В TikTok отказались сообщить, на каких конкретно рынках можно опробовать TikTok Stories. Однако на скриншотах приложение отображено на английском языке на Android-смартфоне.
Принцип работы новинки достаточно прост — истории исчезают через 24 часа. В отличие от Instagram, реакции в виде комментариев будут видны всем пользователям, а не только автору контента.
More screenshots of TikTok Stories pic.twitter.com/1PVfgJ9YWT
— Matt Navarra (@MattNavarra) August 4, 2021
Для просмотра истории нужно прокрутить новую боковую панель и нажать на аватар автора, как в Instagram и Facebook.
Таким образом компания хочет завлечь на свою платформу больше Instagram-пользователей, для которых истории не будут в новинку.
TikTok хочет дать пользователям как можно больше инструментов для самовыражения — будь то видео, прямые трансляции, или короткие временные видеоролики.
Instagram тоже перенимает функции у TikTok. Ранее соцсеть увеличила максимальную длительность видео до минуты — таким же ограничением по времени пользовался конкурент. Представители Instagram уверены, что этот шаг позволит сделать соцсеть немного популярнее.
Источник: TechChurch