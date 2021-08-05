Компания YouTube создала фонд в размере $100 млн для выплат популярным пользователям сервиса Shorts. Приложение недавно вышло из бета-версии, и теперь оно доступно в 100 странах.

Представители сервиса более подробно описали способ получения средств с фонда.

Компания планирует пригласить в сервис тысячи создателей контента. YouTube предлагает выплаты от $100 до $10 тыс. в зависимости от популярности коротких видеороликов. Получить денежное вознаграждение может любой желающий создатель контента.

Для монетизации контент должен соответствовать ряду простых правил. В первую очередь — придерживаться политики YouTube и авторских прав. YouTube также не хочет, чтобы люди просто повторно загружали контент, который они создали для Snapchat или TikTok. Водяные знаки тоже под запретом на публикации.

Компания будет присуждать выплаты ежемесячно.

YouTube Shorts — это мобильное приложение, созданное YouTube. Цель сервиса — конкурировать с TikTok, которым пользуются миллиарды пользователей во всем мире. В YouTube Shorts можно снимать короткие видеоролики. Длительность таких видео не превышает минуты, и каждый желающий может их публиковать на своем канале. С выходом из бета-теста создатели роликов получили улучшенный и расширенный функционал.

Источник: YouTube