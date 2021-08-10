Руководитель киевского офиса технологической компании LeverX Group Алексей Яременко рассказал в своем интервью для AIN о планах компании на украинском рынке и поделился ожиданиями от внедрения Дія Сіті.

— Мы ожидаем, что Дія Сіті окажет положительное влияние на развитие украинской IT-отрасли и позволит увеличить вес Украины на мировом IT-рынке, — рассказывает Яременко.

По его словам, у компании много планов на украинском рынке. Сейчас в команде работает 55 специалистов, но к концу года ожидается, что эта цифра возрастет до 130.

LeverX имеет более 10 лет опыта в организации бесплатных курсов с возможностью дальнейшего трудоустройства в таких направлениях, как ABAP, Java, Python, DevOps, Node.js , Frontend и другие.

Более того, Яременко делится, что в компании открыты вакансии для специалистов со всех уголков Украины. Политика компании такова, что работника нанимают не под один проект, а в команду, где он может разносторонне развиваться как специалист, быть задействованным в проектах как для стартапов, так и для крупного бизнеса.

По мнению Яременко, введение спецрежимов всегда положительно сказывается на развитии IT- отрасли, а следовательно, Дія Сіті также будет способствовать развитию технологических компаний в Украине.

Дія Сіті — это специальный правовой режим для IT-индустрии, который поможет уменьшить налоговую нагрузку на IT-компании, будет способствовать защите бизнеса и стимулировать приток иностранных инвестиций в Украину.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что специальный правовой режим Дія Сіті поможет увеличить доходы от IT с $6 млрд до $16,5 млрд до 2025 года.

Фото: Дия Сити