Американская корпорация Google снизит заработную плату сотрудникам, которые работают из дома.

Компания создала специальный калькулятор, с помощью которого сотрудники могут рассчитать, насколько снизится их зарплата при постоянной удаленной работе.

Представитель Google отметил, что оплата труда будет отличаться в зависимости от города и штата проживания.

Например, работники, живущие в центре Нью-Йорка, могут не волноваться по поводу снижения зарплаты.

— Наши компенсационные пакеты всегда определялись местоположением, и мы всегда платим по верхней границе местного рынка в зависимости от того, где работает сотрудник, — уточнил представитель Google.

Один из сотрудников компании, который живет в соседнем от офиса округе, признался, что его зарплата будет уменьшена на 10% в случае постоянной удаленной работы.

Поэтому он решил продолжать ездить в офис, даже несмотря на необходимость тратить на дорогу по два часа каждый день.

— Это настолько высокое сокращение зарплаты, как и последнее повышение. Я так много работал не для того, чтобы потом мне снизили зарплату, — сказал он.

Снижение зарплат может достигать 25%. Такой эксперимент проводится по всей Кремниевой долине — в частности, к таким мерам прибегли компании Facebook и Twitter.

Ранее компания Google уволила около 80 сотрудников за шпионаж и сбор данных с помощью рабочих инструментов.

А в прошлом году корпорация уволила 36 сотрудников, которые выносили конфиденциальную информацию пользователей за пределы Google.