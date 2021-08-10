Приложение TikTok впервые опередило Facebook по количеству загрузок по всему миру. До 2021 года Facebook занимал лидирующую позицию. Статистикой поделилась медиакорпорация Nikkei Asia.

Рейтинг самых популярных приложений для общения:

TikTok Facebook WhatsApp Instagram Facebook Messenger Snapchat Telegram Likee Pinterest Twitter

— Общее время просмотра TikTok в США и Великобритании больше, чем у YouTube. Короткие видеоролики становятся все популярнее, — сообщил менеджер по маркетингу компании App Annie Чузен Кин.

Приложение TikTok постоянно получает различные обновления с новым функционалом.

— Что касается содержания, музыка и комедии сейчас в тренде, — добавил Чузен.

Одна из причин популярности TikTok — снятие запрета на приложения в США. Его ввели во время президентства Трампа. Запрет на китайские приложения, включая TikTok и WeChat, был отменен правительством Байдена.

Сингапурское приложение Likee заняло восьмое место в 2020 году.

Likee — социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы. Очередной аналог TikTok, который пользуется рекордной популярностью во всем мире.

Не только Likee заимствует функции TikTok. Недавно, Instagram увеличил продолжительность видео до одной минуты. Ранее ролики имели лимит по времени в 30 секунд.

TikTok также тестирует функцию коротких историй внутри приложения. Принцип работы новинки достаточно прост — истории исчезают через 24 часа, реакции в виде комментариев будут видны всем пользователям, а не только автору контента.

Источник: Nikkei Asia

Фото: Unsplash, Nikkei Asia